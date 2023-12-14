Узбекистан из-за резкого увеличения потребления бензина нарастил его импорт из России

Президент республики Шавкат Мирзиёев ранее поручил профильным ведомствам и компаниям импортировать до конца 2023 года 120 тыс. тонн бензина для обеспечения стабильных поставок топлива в осенне-зимний период

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Узбекистан из-за резкого увеличения потребления бензина, связанного с ограничениями работы автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) из-за морозов, нарастил импорт бензина из Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

По ее данным, "в связи ограничениями работы АГНКС спрос на бензин среди потребителей в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях резко увеличился. Для снижения дефицита топлива производство автобензина на Бухарском и Ферганском НПЗ было увеличено с 3,3 тыс. до 4 тыс. тонн в сутки".

"Также увеличен объем автобензина марки АИ-92 К5, ввозимого предприятием SDK Group And на импортной основе из Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате принятых мер ежедневные поставки бензина в Ферганскую долину выросли в два раза, до 800 тонн.

Сообщается также, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее поручил профильным ведомствам и компаниям импортировать до конца 2023 года 120 тыс. тонн бензина для обеспечения стабильных поставок топлива в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что правительства Узбекистана и России подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а министерства транспорта двух стран заключили соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

По данным пресс-службы, в ноябре начался экспорт российского бензина в республику в рамках этого межправсоглашения.