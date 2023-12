Эксперт заявил о спросе на русское ювелирное искусство на Западе вопреки санкциям

Руководитель российской ювелирной компании из Екатеринбурга MOISEIKIN Виктор Моисейкин отметил, что компания работала "со швейцарскими, китайскими, гонгонгскими аукционными домами"

БАНГКОК, 14 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Спрос на русское ювелирное искусство сохраняется в странах Запада, несмотря на их санкционную политику по отношению к России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель российской ювелирной компании из Екатеринбурга MOISEIKIN Виктор Моисейкин, который представил на выставке в Бангкоке ювелирные украшения и предметы декора. Выставка под названием Inspired by Russia - From Craftmanship to Art проходит при поддержке посольства России в Таиланде.

"Да, у нас возникли сложности с нашими партнерами в некоторых западных странах. Речь идет о магазинах и ювелирных компаниях. Но при этом мы отмечаем увеличение интереса к нашей продукции со стороны частных покупателей. При этом мы не скрываем, что это сделано в России, что это русские украшения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, компания MOISEIKIN работала "со швейцарскими, китайскими, гонгонгскими аукционными домами", а в этом году начала продавать свою продукцию на аукционе Sotheby's. "И, более того, они даже не скрывают, что мы российская компания. Все равно остаются здравые люди, которые понимают, что все эти явления (санкции и попытки "отмены" русской культуры - прим. ТАСС) носят временный, может быть непоследовательный характер. Люди понимают, что все, что касается искусства оно вне времени, вне пространства", - сказал Моисейкин, автор запатентованной около 10 лет назад технологии "русская закрепка" - способа крепления драгоценных камней в подвижном состоянии.

Руководитель ювелирного дома рассказал, что его компания закупает в Таиланде такие камни, как рубины, сапфиры, цавориты. "Большинство цветных драгоценных камней мы закупаем в Таиланде, а также используем уральские изумруды, аметисты, гранаты и малахит", - отметил он.

Одним из главных экспонатов выставки, которую MOISEIKIN проводит в Таиланде впервые, является статуэтка "Птица счастья", сочетающая ювелирное и камнерезное искусство. Она выполнена из золота и серебра, и украшена 268 бриллиантами, 540 сапфирами, 273 гранатами. Композиция помещена на кварцевую полусферу весом 5,58 тыс. карат с 500 гранями. На ее создание у мастеров ушло 810 часов. На выставке также представлены кольца, серьги, колье с применением технологии "русская закрепка", а также такие предметы декоративно-прикладного искусства, как нефритовый сервиз, шахматы и фигурки животных из камня.