В макрорегионе "Из Москвы в Петербург" предложили создать 12 всесезонных курортов

Макрорегион охватывает восемь субъектов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Предложено создать 12 всесезонных курортов по туристическому мастер-плану на макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург". Об этом сообщила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова.

"Наше предложение в рамках этой работы - это проработка таких приоритетных проектов, или всесезонных курортов, как мы их называем. Всего у нас выделено их 12 на макротерритории, из которых 10 - это СЗФО и 2 - это ЦФО (Тверская область и Клин)", - сказала Титова на международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

Титова отметила, что проектный офис совместно с регионами на протяжении длительного периода выбирали места размещения этих приоритетных проектов. В их число вошли Вышний Волочек (Тверская область), Валдай и Боровичи (Новгородская область), Печоры и Чудское озеро (Псковская область), Клин (Московская область), Петергоф и Кронштадт (Санкт-Петербург), Кургальский заказник и Тихвин (Ленинградская область). В Карелии предусмотрено развитие уже существующей дестинации Рускеала и развитие локации у водопада "Белые мосты".

"Таким образом мы формируем сеть из таких 12 приоритетных проектов, которые аккумулируют порядка 2 тыс. номеров и 2,2 млн туристических поездок к 2030 году. Это такие точки роста, но, естественно, этим туристическое предложение на территории не ограничивается", - добавила Титова.

Разработка мастер-плана

В настоящее время разработка проекта туристического мастер-плана макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург" находится на финальной стадии. Этот макрорегион охватывает восемь субъектов РФ - Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области, Карелию, Москву, Московскую и Тверскую области.

Презентация разработок состоялась на дискуссионной сессии "Туристическая схема "Из Москвы в Петербург": как превратить транзитный маршрут в полноценное путешествие? Предварительные итоги разработки проекта".

Федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург" разрабатывается ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ) по заказу правительства в лице Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Результаты разработки будут представлены в правительство РФ в первом квартале 2024 года.