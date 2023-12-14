На Украине сообщили о проблемах в работе двух ТЭЦ и трех блоков ТЭС

На данный момент дефицита в энергосистеме страны не наблюдается

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Три энергоблока на теплоэлектростанциях (ТЭС) в разных регионах Украины выведены в аварийный ремонт, две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) прекратили подачу электроэнергии. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

"На востоке [страны] повреждена одна из теплоэлектростанций. Три энергоблока ТЭС в разных регионах находятся в аварийном ремонте. Две ТЭЦ в южном и западном регионах прекратили подачу электроэнергии из-за повреждений электросетей", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. По ее данным, солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды.

Потребление электроэнергии в стране с утра уже на 1,9% выше, чем 13 декабря, заявили в компании и призвали экономить свет. Отмечается, что импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Молдавии, Румынии и Словакии общим объемом 3 429 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 621 МВт.

На данный момент дефицита в энергосистеме Украины не наблюдается.