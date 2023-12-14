14 декабря, 10:46,
обновлено 14 декабря, 11:38
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина

Путин заявил, что курс рубля в РФ зависит в том числе от роста внутреннего спроса

Президент России отметил, что сыграл свою роль и указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами, который ввел "элементы определенного контроля" со стороны ЦБ и кабмина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Курс рубля в России плавающий и зависит в том числе от растущего внутреннего спроса, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

Читайте также
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина. Онлайн

"Курс у нас плавающий, зависит от экономических условий, от цен на наши экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. А он растет", - отметил глава государства.

По его словам, сыграл свою роль и указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами, который ввел "элементы определенного контроля" со стороны ЦБ и кабмина.

Правительство РФ 11 октября 2023 года сообщило, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний. Так, с 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия и большая пресс-конференция Путина