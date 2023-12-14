Путин: требования к обязательной репатриации валютной выручки носят временный характер

Президент отметил, что указ о продаже валютной выручки сыграл свою роль

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Требования к обязательной репатриации валютной выручки носят временный характер. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Правительство и Центральный банк не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта. У ЦБ и правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах", - сказал он. "Но я исхожу из того, что все нормализуется. Это носит временный характер", - добавил президент.

Он отметил, что указ о продаже валютной выручки сыграл свою роль.

"Кстати говоря, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой, - <...> он все-таки сыграл свою роль", - сказал президент.

Он отметил, что "в прежние годы" не нужно было никаких ограничений, потому как власти получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем российского экспорта, а теперь страны эту информацию "закрыли".

Указ о продаже валютной выручки

В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке. Согласно документу, сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах, устанавливаемых правительством. Эти компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Документ предусматривает также обязанность для отдельных компаний представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В феврале 2022 года президент РФ подписал указ об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки, позднее эта доля была снижена до 50%, а с 10 июня 2022 года требование было отменено. В сентябре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации.-