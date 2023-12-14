AFP: суд ЕС вынес вердикт в пользу Amazon в споре с Брюсселем по налоговым льготам

По данным агентства, суд подтвердил, что компания из США не обязана возмещать средства в соответствии с налоговыми льготами, предоставленными ей в 2017 году Великим Герцогством

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Европейский суд в Люксембурге вынес вердикт в пользу американского интернет-гиганта Amazon в споре с Брюсселем по поводу налоговых льгот в Люксембурге на сумму €250 млн. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его информации, инстанция отклонила запрос Еврокомиссии (ЕК), касающийся решения суда нижней инстанции, вынесенного в мае 2021 года. Суд подтвердил, что компания из США не обязана возмещать средства в соответствии с налоговыми льготами, предоставленными ей в 2017 году Великим Герцогством, которые Брюссель расценивает в качестве противозаконных госдотаций.

Как заявила ранее зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер, "благодаря незаконным налоговым льготам, предоставленным Люксембургом Amazon, почти три четверти прибыли компании не облагались налогом". По ее словам, это является незаконной практикой по правилам госпомощи ЕС. Государства объединения "не могут предоставлять транснациональным группам избирательные налоговые преимущества, к которым другие компании не имеют доступа", добавила она.

Однако, как следует из решения суда, ЕК в подходе к этому делу основывалась исключительно на принципах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в то время как Люксембург не ссылался на эти принципы на момент принятия решения по налогам. "ЕК допустила ошибку, не использовав законодательство Люксембурга <...> для анализа избирательного преимущества, - заявила в суде генеральный адвокат Джулиана Кокотт. - Вследствие этой ошибки все соображения, изложенные в оспариваемом решении, также являются неверными с точки зрения закона".