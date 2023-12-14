Более 150 тыс. взаимных турпоездок состоялись по безвизовому обмену РФ с КНР и Ираном

Прорабатывается введение полностью безвизового режима с несколькими странами Ближнего Востока и Азии, рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Более 150 тыс. взаимных турпоездок с Ираном и Китаем состоялось в рамках безвизового группового обмена с момента его запуска в августе 2023 года. Такие данные привел директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Запустили групповой безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном. По последней статистике на вчера, у нас более 150 тыс. взаимных поездок и около 50 тыс. въездных туристов соответственно, в основном из Китая, приехали по этому механизму в РФ", - сказал Кондратьев на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!"

Глава департамента отметил, что в настоящее время с индийской стороной также обсуждается введение такого механизма по групповым безвизовым поездкам. "Сейчас с рядом стран Ближнего Востока и Азии прорабатывается введение полностью безвизового режима", - также рассказал он.

"Что касается создания каких-то комфортных условий для удобства иностранных гостей, готовим к запуску со следующего года в 25 странах платежную карту туриста. Видим, что благодаря принимаемым мерам растет интерес иностранных туристов к поездкам в нашу страну. Об этом также свидетельствуют данные по двукратному росту количества бронирований в российских средствах размещения. В первую очередь это туристы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта, Ирана и Индии", - отметил Кондратьев.

По приведенным им данным, единой электронной визой, которую РФ ввела для 55 стран, с 1 августа воспользовались более 130 тыс. иностранных туристов.

Международный туристский форум "Travel Hub. Путешествуй!" проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 декабря.