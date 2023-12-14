Путин указал главе Минсельхоза на проблему с ценами на куриные яйца

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил вопрос подорожания куриных яиц с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Об этом глава государства заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Совсем недавно я разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему ответил <…>: а вот у граждан наших как-то есть проблемы", - сказал Путин.

По словам президента, стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом объемы производства продукта не возросли. "Рост на яйцо курицы - 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? У нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровень заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок и, в общем, популярный у граждан. <…> Спрос увеличился, а [увеличения] объема производства нет", - пояснил глава государства.

При этом он отметил, что сам тоже предпочитает куриные яйца. "В свое время мог десять [яиц] сразу с утра навернуть", - рассказал Путин.

Президент заявил, что одна из причин роста цен на продукт в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас ситуация со стоимостью куриных яиц должна улучшиться, заявил Путин.

"Вовремя не открыли импорт [яиц] в должном объеме. Кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные - у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства, - из других стран, из Белоруссии предлагают. <…> Нужно было вовремя решить вопросы в рамках ЕврАзЭС. Решение принято, по-моему, на днях. Во всем случае, в декабре должно быть принято. И ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться", - указал президент.