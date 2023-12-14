Путин пообещал разобраться с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске

Согласно документу, опубликованному правительством региона, индексация тарифов может составить 9,5%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Рост тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) в Новосибирске будет проанализирован. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем", - сказал президент.

Путин напомнил, что если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22%, то она имеет право на получение субсидий. По его словам, сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в прошлом и в этом году. "В некоторых регионах этот порог еще меньше. Не 22%, а если семья тратит 15-20%, уже положены субсидии. Но посмотрим, какое соотношение этих параметров в Новосибирской области. Обязательно сделаю, обещаю", - добавил Путин.

Правительство Новосибирской области 1 декабря опубликовало проект постановления губернатора о предельных (максимальных) индексах изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона на 2024-2028 годы. Согласно документу, индексация тарифов может составить 9,5%. В некоторых городах, в том числе в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Оби, рост может достигнуть 12,7%.

Наибольшее увеличение тарифов предполагается на отопление и горячее водоснабжение - на 13,91%. Холодная вода и газоснабжение могут стать дороже на 9,5%, электроэнергия - на 8,93%. Повышение тарифов предусмотрено с января 2024 года.

Правительство РФ ранее перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В муниципальных образованиях Новосибирской области рост тарифов тогда составил от 9% до 12,2%. В феврале и марте в Новосибирске прошли митинги против роста цен на услуги ЖКХ.