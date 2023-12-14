Аксенов заявил, что ремонт спортзала в Крыму требует федеральных средств

Глава республики отметил, что ранее спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Бюджет Республики Крым не позволяет без федеральной поддержки отремонтировать аварийный спортзал в селе Солнечная долина, о котором президенту РФ Владимиру Путину рассказали во время прямой линии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

С просьбой к главе государства помочь в ремонте аварийного спортзала обратились школьники из села Солнечная Долина во время прямой линии и пресс-конференции. По словам детей, ремонт в здании не проводили более 40 лет, в итоге полы в спортзале прогнили, а стены покрылись плесенью. При этом местные власти, как следует из видеообращения, никак не отреагировали на обращения тренеров. Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю организовало проверку.

"Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, - это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет", - говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что ранее спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей.