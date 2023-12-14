Путин заявил, что тарифы на ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно

Опережающим темпом должны расти доходы граждан, отметил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в РФ мягко и своевременно, опережающим темпом должны расти доходы граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Конечно, нужно все делать своевременно. И тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан", - сказал президент.

По его словам, тарифы на ЖКХ не поднимают 1,5 года, но за это время в целом произойдет три индексации пенсий.

"По-моему, в декабре 2022-го года проиндексировали на 10% пенсии, на 10% с лишним. Потом весной еще на четыре с лишним процента по инфляции. И вот с начала этого года еще будет одна индексация в 7,5%. А тарифы [ЖКХ] не поднимали с июля прошлого года. И планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года - за это время произойдет три индексации пенсий, которые в общем будут более 23%", - сказал президент.

Об индексации тарифов

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года.