Путин ожидает, что товарооборот РФ с КНР в 2023 году вырастет на 30%

Он может достичь $220-230 млрд, отметил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая в этом году, как ожидается, вырастет на 30%, до $220-230 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Мы много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в $200 млрд. Он у нас будет в этом году, уже не в следующем, а в этом - свыше $200 млрд. Я думаю, что мы - надо будет уже в первом квартале следующего года посчитать, - но думаю, будет $220-230 млрд товарооборот. Это уже такой приличный [товарооборот]. Рост составит, у нас был в прошлом году 31% роста товарооборота, в этом году будет 30% рост. Стабильно мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях", - сказал он.