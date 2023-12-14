Путин поручит оценить строгость наказаний за экономические преступления

Президент пообещал дать соответствующее поручение после ответа на вопрос о справедливости срока, который был запрошен журналистке Александре Баязитовой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления. Об этом он сказал на прямой линии и пресс-конференции.

"В этом ведь тоже что-то есть, в этом стабильность правовой системы. И значит - понимание в обществе того, что чего стоит. И как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно упереться в это и ничего не менять. Я с вами согласен и попрошу законодателей Государственной думы еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать", - сказал он.

Президент пообещал дать соответствующее поручение после ответа на вопрос о справедливости срока, который был запрошен журналистке Александре Баязитовой. Прокуратура требовала назначить ей 14 лет колонии.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил администраторов телеграм-канала "Адские бабки" Баязитову к 5 годам колонии общего режима, а Ольгу Архарову - к 4,5 года колонии общего режима. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено за вменяемое преступление. Гособвинитель просил для Архаровой и Баязитовой 13 и 14 лет колонии общего режима соответственно, адвокаты - оправдательные приговоры. Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.