Путин заявил о росте числа российских брендов на внутреннем рынке на 31%

Президент России отметил необходимость продвигать региональные бренды

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Присутствие российских брендов на отечественном рынке выросло на 31%, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции. Глава государства подчеркнул, что этот процесс, который должен иметь системный характер, нельзя останавливать, а продвигать нужно и региональные бренды.

"У нас на нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним, 31%, по-моему, - сказал он. - Этот процесс нельзя: А - останавливать и Б - он должен иметь системный характер".

"В этой связи, без всякого сомнения, нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные структуры. Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов, к своим коллегам: нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональные брендов", - указал Путин.

Поддержка этих брендов существенно разнообразит отечественный рынок, сделает его интересным и привлекательным для потребителей, объяснил президент России. "У нас в регионах есть чем гордиться", - констатировал Путин.