Путин: микрофинансовые организации в РФ нужно не ликвидировать, а "приводить в чувство"

Президент России отметил, что проблем много, но эти организации в своей нише работают и многим людям помогают

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Микрофинансовые организации в России не нужно ликвидировать, но следует "приводить их в чувство" в случае злоупотреблений, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что, если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно. Вот это правда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин также пообещал еще раз обсудить с финансовым блоком этот вопрос. "Я еще раз обращу на это внимание - уже много раз говорил с соответствующими нашими финансовыми властями - на то, как работают эти микрофинансовые организации. Посмотрим еще раз", - отметил он.