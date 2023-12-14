Нацбанк Украины в четвертый раз с лета снизил учетную ставку

Она составит 15%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на один процентный пункт, установив ее с 15 декабря на уровне 15%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 16 до 15% с 15 декабря 2023 года", - говорится в сообщении на сайте НБУ. По данным Нацбанка, решение связано с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий. Как проинформировал регулятор, на Украине инфляция в ноябре снизилась до 5,1%. В то же время, отметили в Нацбанке, сохраняются риски ускорения инфляции, в том числе "из-за логистических трудностей на западных границах".

Нацбанк Украины 2 июня 2022 года повысил учетную ставку сразу на 15 процентных пунктов - с 10% до 25%, затем более года держал ее на этом уровне. 27 июля 2023 года регулятор снизил ставку с 25% до 22%, а с 15 сентября - с 22% до 20%. 26 октября НБУ снизил учетную ставку до 16%.