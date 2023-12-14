Путин: результаты работы сельскохозяйственной отрасли в 2023 году заслуживают одобрения

По словам президента, она "сработала с большим плюсом"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая "сработала с большим плюсом" в этом году, заслуживают одобрения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Я здесь вспоминал руководство Минсельхоза, в связи с отсутствием необходимого количества яйца куриного и мяса птицы есть за что критиковать, но в целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая, разумеется, с большим плюсом сработала в этом году, и, соответственно, усилия министерства сельского хозяйства - они заслуживают одобрения и хорошей оценки", - сказал он.

Путин отметил, что небольшим животноводческим предприятиям помощь оказывается. "Целый ряд программ, если чего-то не хватает, мы можем еще поговорить на эту тему", - сказал он.

"Я попрошу даже по руководству министерства сельского хозяйства связаться с этим конкретным предприятием и поговорить. Там же есть различные варианты поддержки подобных вещей. Нужно ли что-то еще дополнительное придумать? Нужно просто воспользоваться тем, что имеется. Повторяю, мы будем эту работу продолжать. Руководство министерства тоже с вами свяжется и поговорит на эту тему", - сказал президент в ответ на вопрос руководителя предприятия "АПК "Сокол" Дмитрия Панина, планируются ли новые программы Минсельхоза по поддержке малых предприятий.