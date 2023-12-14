В Краснодарском крае с начала 2023 года нарастили производство мяса птицы и яиц

Объем производства птицы на убой, в частности, составил 173 тыс. тонн

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Кубань нарастила с начала 2023 года производство мяса птицы до 173 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, производство яиц увеличилось на 8 млн штук, до 1,3 млрд штук. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий отрасль сельского хозяйства в регионе.

Вопрос о повышении цен на куриные яйца и мясо птицы задала жительница Краснодарского края главе государства Владимиру Путину во время прямой линии и пресс-конференции 14 декабря. Президент отметил, что стоимость куриных яиц в России увеличилась из-за большого спроса на фоне роста доходов населения, при этом объемы производства продукта не возросли. Президент также выразил мнение, что в ближайшее время цены на продукты стабилизируются за счет импорта.

"Объемы производства птицы на убой с начала года составили 173 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 года, яиц - 1,303 млрд, что на 8 млн штук больше, чем за этот же период прошлого года ", - рассказал Коробка.

Краснодарский край является одним из крупнейших производителей животноводческой продукции в России. Занимает третье место в России по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий и второе место - по производству товарного молока, по производству скота, птицы и яиц входит в пятерку лидеров. В крае ежегодно производят 1,5 млн тонн молока, около 600 тыс. тонн мяса в живом весе, 1,5 млрд штук яиц. В регионе разработана концепция развития животноводства на два пятилетних периода - до 2025 года и до 2030 года. Предусмотрено увеличение производства мяса в живом весе на 840 тыс. тонн, а молока - до достижения планки в более чем 2 млн тонн.