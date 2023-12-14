Компании готовятся к плановому наращиванию поставок в 2024 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Газпром" с середины ноября существенно увеличил объем поставок газа в Китай в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением, говорится в сообщении холдинга.

В Пекине прошло заседание совместного координационного комитета между "Газпромом" и китайской CNPC под руководством заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуана Юнчжана.

"Отмечено, что поставки российского газа по "восточному" маршруту - газопроводу "Сила Сибири" - идут надежно. Компании готовятся к плановому наращиванию поставок в 2024 году. Кроме того, с середины ноября этого года объем поставок существенно увеличен в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением к договору купли-продажи газа", - сказано в сообщении.