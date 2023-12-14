Путин заявил, что "Северные потоки" взорвали, скорее всего, американцы

Президент России также обратил внимание, что Германия не открывает одну уцелевшую трубу "Северного потока - 2" для поставок газа

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" взорвали, скорее всего, американцы или кто-то с их подачи. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Не мы взорвали "Северный поток - 1" и частично "Северный поток - 2", это сделали, скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал", - сказал он.

Президент также обратил внимание, что Германия не открывает одну уцелевшую трубу "Северного потока - 2" для поставок газа. "Не хочет - не надо. У них там взлет цен, закрываются целые отрасли промышленности: стекольная, химическая, металлургическая страдает. А, соответственно и все, что с этим связано, реальные проблемы, - подчеркнул глава государства. - Скорее всего, немецкая экономика в минус уйдет, в небольшой, но в минус. Но это их решение, а не наше".