Пенсии в Новосибирской области трижды индексировались и выросли на 23% в 2023 году

Как уточнил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, в области также на 14% проиндексировали меры соцподдержки населения

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Пенсии в Новосибирской области трижды индексировались с 1 декабря 2022 года и выросли на 23%, зарплаты бюджетников выросли на 16%. В 2024 году планируется индексация заработных плат и мер социальной поддержки населения, сообщил ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Во время прямой линии и пресс-конференции пенсионер из Новосибирской области Владимир Леонтьев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на то, что индексация тарифов ЖКХ в регионе практически сводит на нет индексацию пенсий, и привел данные, что пенсии в 2024 году проиндексируют на 7,5%, а тарифы вырастут на 9-14%. Президент пообещал проанализировать ситуацию.

"За тот же период [c 1 декабря 2022 года] пенсии индексировались трижды и выросли более чем на 23%", - рассказал Нешумов.

Он добавил, что также в Новосибирской области на 14% проиндексировали меры социальной поддержки населения и в 2024 году запланирована индексация.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирской области индексировались с 1 декабря 2022 года, и их действие рассчитано сразу на 1,5 года. "С 1 июля 2024 года в Новосибирской области планируется индексация тарифов в среднем на 9,5% в соответствии с нормативными актами Правительства России - от 5 до 14% по разным видам услуг в зависимости от муниципального образования, что соответствует накопленной за данный период инфляции", - сказал руководитель департамента.

1 декабря правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления губернатора о предельных (максимальных) индексах изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона на 2024-2028 годы. Согласно документу, индексация тарифов может составить 9,5%. В некоторых городах, в том числе в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Оби, рост может достигнуть 12,7%.

Наибольшее увеличение тарифов предполагается на отопление и горячее водоснабжение - на 13,91%. Холодная вода и газоснабжение могут стать дороже на 9,5%, электроэнергия - на 8,93%. Повышение тарифов предусмотрено с января 2024 года.

Правительство РФ ранее перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В муниципальных образованиях Новосибирской области рост тарифов тогда составил от 9% до 12,2%. В феврале и марте в Новосибирске прошли митинги против роста цен на услуги ЖКХ.