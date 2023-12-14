В Великом Новгороде планируют построить единый центр кардиологической службы

На эти цели из федерального бюджета выделят более 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Строительство единого центра кардиологической службы начнется в Великом Новгороде в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"В Великом Новгороде в 2026 году начнется строительство единого центра кардиологической службы площадью 19,6 тыс. кв. м на базе Новгородской областной больницы. Из федерального бюджета будет выделено более 4,5 млрд. рублей. Соответствующие предложения были поддержаны Минздравом и уже внесены в федеральный закон "О федеральном бюджете", - говорится в сообщении.

В Новгородской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" переоснастили новым оборудованием четыре специализированных подразделения для оказания экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами, в том числе инфарктами и инсультами, добавили в Минздраве.

Ранее президент России Владимир Путин обещал обсудить с Минздравом и главой комиссии Госсовета по направлению "соцполитика", губернатором Новгородской области Андреем Никитиным необходимость создания федеральной программы по кардиозаболеваниям.