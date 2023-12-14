Международные резервы России за неделю снизились до $588,3 млрд

Снижение произошло на $4,6 млрд

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 8 декабря 2023 года составили $588,3 млрд, снизившись за неделю на $4,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на конец дня 8 декабря составил $588,3 млрд, сократившись за неделю на $4,6 млрд, или на 0,8%, вследствие отрицательной переоценки. По данным на 1 декабря, объем резервов составлял $592,9 млрд", - отмечается в материалах.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.