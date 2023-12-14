Поезда будут курсировать один раз в неделю

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Между Минском и Нижним Новгородом возобновили прямое железнодорожное сообщение. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Прямое железнодорожное сообщение между Минском и Нижним Новгородом возобновлено. Первый пассажирский поезд отправился из Нижнего Новгорода в белорусскую столицу 13 декабря. Курсировать составы будут один раз в неделю", - говорится в сообщении.

Из Нижнего Новгорода отправление по средам в 15:47 с прибытием в Минск через день в 10:16, а из Минска - по пятницам в 21:57 с прибытием через день в 15:05.

Ранее сообщалось, что с 10 декабря БЖД вводит новый годовой график движения, в нем значатся новые маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород. Всего в графике движения в международном сообщении предусмотрено курсирование 52 поездов формирования БЖД и ОАО "РЖД".

Прямое железнодорожное сообщение между Минском и Нижним Новгородом приостановили весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.