На повышение надежности сетей Новгородской области предусмотрели 4,2 млрд рублей

Программа рассчитана до 2026 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Программа повышения надежности электросетевого комплекса в девяти регионах России предусматривает выделение 31,1 млрд рублей до 2026 года, из них на Новгородскую область по проектным предложениям группы "Россети" планируется направить 4,2 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции пообещал узнать у руководства компании "Россети" о планах по обновлению электросетевого комплекса Новгородской области и постараться помочь региону с решением имеющихся в этой сфере проблем. Путин отметил, что встретится для обсуждения проблемы и с губернатором области Андреем Никитиным.

"В ФЗ о федеральном бюджете на 2024-2026 гг. на программу повышения надежности предусмотрено 31,1 млрд рублей на 9 регионов по поручению президента России. Из них на Новгородскую область по проектным предложениям ПАО "Россети" планируется 4,2 млрд рублей", - сказал Шульгинов.

Министр отметил, что износ основного оборудования определяется в соответствии с методикой комплексного определения показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства.

Самое масштабное отключение электричества Новгородская область пережила с конца ноября 2021 года по январь 2022 года, когда без электричества оставались более 14 тыс. человек. Масштабные отключения во время неблагоприятных погодных условий фиксировались на протяжении 2022 года, особенно осенне-зимнего периода. Осенью 2023 года без электричества несколько дней оставались жители шести районов области.