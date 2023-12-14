Стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани составит почти 4,5 тыс. рублей

Проезд по трассе М-12 от Нижнего Новгорода до Казани обойдется в 1 660 рублей для легковых авто

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4 481 рубль для легковых авто. Об этом сообщили в "Автодоре".

"Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 "Восток" после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 км М-12. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рублей. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей. Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1 660 [рублей], на грузовом в 3 912 [рублей]", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что пользователи транспондера Tpass могут получить скидки до 15% в рамках программы лояльности за баллы, начисляемые за поездки по платным участкам государственной компании. "Таким образом, проезд от Москвы до Казани с максимальной скидкой обойдется в 3 809 рублей для легковых и 8 437 [рублей] для грузовых", - добавили в "Автодоре".

Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва - Казань.