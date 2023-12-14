В РФ утвердили комплексной программой планы по выпуску 1 тыс. самолетов до 2030 года

В Минпромторге отметили, что это также необходимо для расширения производственных мощностей авиационных предприятий

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Планы по производству в России более 1 тыс. самолетов до 2030 года утверждены комплексной программой развития авиационной отрасли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Указанные планы наряду с комплексными мерами поддержки, в том числе и для расширения производственных мощностей авиационных предприятий, утверждены комплексной программой развития авиационной отрасли", - сказали в Минпромторге РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что в стране необходимо развивать собственное самолетостроение. Глава государства подчеркнул, что более 1 тыс. собственных самолетов планируется выпустить к 2030 году. По словам Путина, российская промышленность планирует производить самолеты МС-21, а также переходить на некоторых воздушных судах на российские двигатели ПД, в том числе более мощный ПД-35. Более того, президент заявил, что самолет Ил-96-400, недавно совершивший первый полет, уже "пошел в работу в грузовом варианте".