Минфин в 2024 году планирует привлечь на внутреннем рынке 2,6 трлн рублей

В ведомстве сообщили, что программа государственных валовых внутренних заимствований Минфина на 2024 год составит до 4,1 трлн рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Программа государственных валовых внутренних заимствований Минфина России на 2024 год составит до 4,1 трлн рублей, с учетом объема чистых заимствований в размере до 2,6 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В соответствии с программой государственных внутренних заимствований на 2024 год валовые внутренние заимствования составят до 4,1 трлн рублей (в том числе чистые заимствования - до 2,6 трлн рублей). Валовые внешние заимствования в 2024 году предусмотрены в индикативном объеме до 1,0 млрд долларов США в эквиваленте", - говорится в сообщении.

"Целесообразность или нецелесообразность осуществления внутренних заимствований в целях замещения внешних заимствований будет определяться в зависимости от рыночной конъюнктуры", - добавили в министерстве.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в октябре сообщал, что программа заимствований Минфина РФ на 2024 год напряженная, но реалистичная. Ранее в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" министр сообщал, что Минфин может скорректировать план внутренних заимствований на 2024 год при благоприятной конъюнктуре. Тогда Силуанов уточнял, что внутренние заимствования являются главным источником покрытия дефицита бюджета.

В конце сентября Силуанов говорил, что Минфин сократит программу заимствований в 2023 году примерно на 1 трлн рублей. При этом объем займов на покрытие дефицита бюджета РФ превысит 4 трлн рублей в год, отмечал министр.

Упор на долгосрочные ОФЗ с постоянным купонным доходом

Минфин России планирует в 2024 году делать упор на размещение долгосрочных ОФЗ с постоянным купонным доходом с учетом ситуации с накопленным графиком погашения государственного долга и необходимостью ограничения риска роста расходов на обслуживание долга, отмечается в сообщении. "При этом остальные инструменты по-прежнему остаются в нашем "арсенале", и мы планируем предлагать их по мере необходимости, в том числе для диверсификации предложения и поддержания ликвидности выпусков ОФЗ", - подчеркнули в Минфине.

Минфин РФ размещает ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры, отметили в пресс-службе ведомства. "В условиях повышенной волатильности взгляды эмитента и инвесторов на уровни доходностей долговых инструментов могут не совпадать, что является нормальной рыночной ситуацией. Минфин России старается избегать избыточного давления на рынок для его поддержания", - указывается в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что исполнение бюджета в 2023 году позволило не осуществлять для замещения ФНБ дополнительные заимствования на сумму 1 трлн рублей с учетом их стоимости. "Данный вопрос не увязан с признанием Минфином России нескольких аукционов в 2023 году несостоявшимися", - подчеркнули в Минфине.