"Азов-Тэк" планирует построить в Ростовской области завод по выпуску деталей для машин

Объем инвестиций в проект оценили в 2,3 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Ростовский производитель легкосплавных автомобильных дисков "Азов-Тэк" намерен в 2024 году вдвое увеличить объем производства, построив в Ростовской области новый завод по выпуску деталей для машин. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"В настоящее время предприятие реализует инвестиционный проект по строительству завода по выпуску изделий машиностроения и металлообработки. Объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей, по итогам будет создано около 130 новых рабочих мест", - привели в сообщении слова министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.

По словам министра, новый завод позволит вдвое увеличить объем производства автомобильных легкосплавных колес - до 1 млн штук в год.

Диски и автопокрытия ростовского производителя, помимо внутреннего рынка, экспортируются в Казахстан, Белоруссию и Армению. Ввод в эксплуатацию нового производства намечен на второй квартал 2024 года.