В ГД заявили о продолжении работы по смягчению наказания за экономические преступления

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин отметил, что правоприменительную практику по таким преступлениям необходимо проанализировать и предложить изменения Госдуме

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Работа в части смягчения ответственности за экономические преступления небольшой и средней тяжести, совершенные впервые, будет продолжена депутатами Госдумы. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

"Совершенно очевидно, что необходимы изменения в части смягчения ответственности за преступления экономические, в том числе небольшой и средней тяжести, которые, тем более, совершаются впервые, которые не принесли ущерба ни гражданам ни государству <…>. По итогам обобщения правоприменительной практики вместе с Верховным судом, Министерством юстиции мы готовы продолжить эту работу", - сказал депутат по итогам прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства пообещал поручить законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления.

Вяткин отметил, что правоприменительную практику по таким преступлениям необходимо проанализировать и предложить изменения Госдуме.

Президент РФ пообещал дать поручение законодателям об оценке строгости наказаний за экономические преступления после ответа на вопрос о справедливости срока, который был запрошен журналистке Александре Баязитовой. Прокуратура требовала назначить ей 14 лет колонии.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил администраторов телеграм-канала "Адские бабки" Баязитову к пяти годам колонии общего режима, а Ольгу Архарову - к 4,5 года колонии общего режима. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено за вменяемое преступление. Гособвинитель просил для Архаровой и Баязитовой 13 и 14 лет колонии общего режима соответственно, адвокаты - оправдательные приговоры. Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.