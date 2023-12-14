Бюджет Оренбуржья на 2024 год приняли во втором чтении с дефицитом в 10,5 млрд рублей

Доходы региональной казны составят 144,8 млрд рублей

ТАСС, 14 декабря. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области во втором - окончательном - чтении приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с доходами в размере почти 145 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Бюджетный дефицит составит 10,5 млрд рублей.

"С учетом внесенных ко второму чтению поправок объем доходов на 2024 год запланирован в сумме 144,8 млрд рублей. Это на 9% больше утвержденного плана 2023 года. Сумма расходов областного бюджета на 2024 год спрогнозирована в размере 155,3 млрд рублей, что на 7% превышает плановый показатель 2023 года", - говорится в сообщении.

В общей сложности ко второму чтению поступило 116 поправок к законопроекту, 101 из них утвердили депутаты. Губернатор региона Денис Паслер внес 18 поправок, которые направлены на поддержку социальной сферы и отраслей экономики, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.

Как отметили в правительстве, особое внимание при формировании законопроекта и утверждении поправок уделили поддержке семей, поскольку 2024 год объявлен Годом семьи. Так, в следующем году на господдержку семьи и детей в Оренбургской области предусмотрена рекордная сумма - 50,5 млрд рублей.

Кроме того, на обеспечение жильем детей-сирот с учетом федеральных средств планируется выделить еще 516 млн рублей. Общая сумма расходов на эти цели составит 1,8 млрд рублей, что позволит приобрести для жителей данной категории 730 квартир.

"Бюджет ежегодно растет хорошими темпами. Это дает возможность решать те проблемы, которые ставят перед нами жители. Бюджет полностью сбалансирован, в нем есть ресурсы для перераспределения средств в случае форс-мажора. В ближайшие три года мы в полном объеме обеспечим реализацию всех программ, действующих в рамках национальных проектов", - приводятся слова Паслера.