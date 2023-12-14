Профильный комитет Думы может оперативно проработать с кабмином вопрос об ОЭЗ в Шебекино

Соответствующие изменения в законодательство могут внести уже на весенней сессии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике готов вместе с правительством России оперативно проработать вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино Белгородской области и внести необходимые поправки в законодательство. Об этом заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ("Единая Россия") по итогам прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина.

"В России созданы все правовые условия для создания особых экономических зон на всей территории РФ. В действующем законе об ОЭЗ, принятом в 2005 году, прописаны основные принципы создания и работы таких территорий. В отдельных случаях создание ОЭЗ может регулироваться отдельными законами, указами президента России, постановлениями правительства России", - указала она.

"Полагаю, что комитет по экономической политике готов вместе с правительством России оперативно проработать данный вопрос и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство на весенней сессии.

Президент России Владимир Путин ранее поручил создать особую экономическую зону в Шебекино, страдающем от действий Вооруженных сил Украины.

В целом предложение для Белгородской области актуально, отметила Школкина, так как Шебекино необходимо будет восстановить, в том числе с точки зрения инвестиционной привлекательности, и такой институт развития здесь будет востребован и актуален.