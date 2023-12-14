Почти 200 ивановских семей получили региональный маткапитал за 2,5 недели его выдачи

Размер выплаты составляет 50 тыс. рублей

ИВАНОВО, 14 декабря. /ТАСС/. Почти 200 семей Ивановской области получили региональный материнский капитал за рождение третьего и последующего ребенка за 2,5 недели с момента начала его выдачи. Об этом сообщили ТАСС в комплексе социальной сферы регионального правительства.

"Выплата регионального материнского капитала уже произведена на 196 детей, размер выплаты составляет 50 тыс. рублей, получить ее могут граждане, не менее года проживающие в области при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что мера поддержки действует с 1 сентября 2023 года, прием заявлений на выплату начался 27 ноября.

В комплексе напомнили, что с инициативой о введении регионального маткапитала выступил губернатор области Станислав Воскресенский, по поручению которого и была введена в областное законодательство подобная норма. "Подать заявление на выплату маткапитала можно в территориальных органах соцзащиты или МФЦ по месту жительства, также существует отдельная горячая линия по данному вопросу в областном департаменте соцзащиты", - напомнили в комплексе.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, для многодетных семей в регионе также положены льготы по уплате транспортного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте школьников и студентов колледжей и вузов из многодетных семей, походы в театр. "В этом году по инициативе главы региона статус многодетной семьи продлен в регионе до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет при условии, что он учится очно в школе, вузе или колледже", - заметили в пресс-службе.

Ранее губернатор области сообщал, что за последние пять лет число многодетных семей в регионе выросло на треть и составляет около 10 тыс.