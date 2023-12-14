Завод геосинтетики под Астраханью модернизирует производство при господдержке

На эти цели направят 150 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Резидент астраханской особой экономической зоны "Лотос" ООО "Гекса-Лотос" получит 150 млн рублей в рамках совместной программы Фонда развития промышленности и Фонда развития промышленности Астраханской области. Это первый для региона договор по совместному с ФРП займу, сообщил ТАСС министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

ООО "Гекса-Лотос" основано группой компаний "Гекса", которая включает также два производственных филиала - в Торопецком районе Тверской области и в Дубне Московской области. Выпускаемая продукция применяется при строительстве и ремонте дорог, а также в сельском хозяйстве. Статус резидента ОЭЗ "Лотос" компания получила в 2017 году.

"Резидент ОЭЗ "Лотос" - ООО "Гекса-Лотос" получит 150 млн рублей в рамках совместной программы ФРП и ФРП АО. Это первый для нашего региона договор по совместному в ФРП займу, который позволяет обеспечить резидента ОЭЗ финансированием. Средства предоставляются на увеличение мощностей ООО "Гекса-Лотос" для производства материалов технического, строительного и сельскохозяйственного назначения", - сказал Волынский, уточнив, что в рамках реализации проекта будет создано более 100 новых рабочих мест,

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, торговли и энергетики региона, договор подписал первый заместитель директора федерального ФРП Владимиром Паданиным и руководителем ФРП региона Ириной Кожеуровой. По словам Кожеуровой, проект "Гекса-Лотос" предусматривает софинансирование со стороны завода в 60 млн рублей. Таким образом на модернизацию мощностей, закупку нового оборудования направят 210 млн рублей.

ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области постановлением правительства России для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности. Резидентами ОЭЗ являются компании из России, Ирана и других стран с общим объемом заявленных инвестиций более 27 млрд рублей.

О Фонде развития промышленности Астраханской области

Учредителем Фонда развития промышленности региона выступает Астраханская область, его курирует министерство промышленности, торговли и энергетики региона. Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1-3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 2 до 50 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Предприятия Астраханской области при содействии регионального Фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 млн рублей федерального Фонда развития промышленности.