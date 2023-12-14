Минсельхоз сообщил о работе над стабилизацией цен на куриное яйцо

Как заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, ведомство планирует увеличить объемы отечественного производства

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ работает над стабилизацией цен на куриное яйцо в России, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо. Увеличиваем объемы собственного производства. Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены. Прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции сообщил, что стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом объемы производства продукта не возросли. Президент заявил, что одна из причин роста цен на продукт в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас ситуация со стоимостью куриных яиц должна улучшиться, заявил Путин.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно предпринимаются и другие меры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, правительство РФ поддержало освобождение от уплаты с 1 января по 30 июня 2024 года импортной пошлины на куриные яйца, ввозимые в Россию в объеме 1,2 млрд штук. Кроме того, расширяется число стран-поставщиков яиц: в Минсельхозе РФ сообщили, что в ближайшее время ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана и Турции.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, прогнозируется в ближайший месяц.