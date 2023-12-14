Завод, производящий гранатовый песок в Поморье, на 50% закроет потребности РФ к 2025 году

Продукцию ранее на 100% в Россию завозили из-за рубежа

АРХАНГЕЛЬСК, 14 декабря. /ТАСС/. Единственное в России предприятие по производству гранатового песка, которое находится в Северодвинске Архангельской области, к 2025 году закроет половину потребности России в этом материале, сообщил на международном форуме "Арктические проекты: сегодня и завтра" в Архангельске генеральный директор ООО "Тенгри" Алексей Еленский.

"Годовая потребность Российской Федерации на сегодняшний день порядка 36 тыс. тонн в год гранатового абразива. Наше производство выпускает порядка 6 тыс. тонн в год, 1/6 мы можем перекрыть потребности Российской Федерации в гранатовом песке. Но, учитывая текущую политическую ситуацию, мы планируем расширяться и к 2025 году мы сможем уже покрывать примерно 50% потребности Российской Федерации", - сказал Еленский.

Гранатовый песок, или абразив, ранее на 100% в Россию завозился из-за рубежа. Основными поставщиками были Австралия, Индия, Китай, ЮАР. Гранатовый песок - материал для гидроабразивной резки металлов, технология позволяет резать, в том числе титан. Гидроабразивная резка применяется в судостроении, машиностроении, самолетостроении, производстве ракет и т. д. Гранатовый песок более крупных фракций используется для пескоструйной обработки металлов.

В 2015-2017 годы на территории Архангельской области провели разведку на Приморской лицензионной площади, и открыли первое в России месторождение гранатовых песков. Компания провела также исследовательские работы по обогащению гранатовых песков. В 2022 году запустили завод по производству гранатового абразива в Северодвинске. Как отметил Еленский, все оборудование на предприятии российское. Компания поставляет свою продукцию на различные заводы, в том числе оборонно-промышленного комплекса.