РЖД не согласовывали переход поездов "Аллегро" в собственность финской стороны

В холдинге напомнили, что эти составы изготовили специально для маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки, и они находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd

МОСКВА, 14 декабря./ТАСС/. Переход поездов "Аллегро", принадлежащих ранее совместному предприятию финской VR и РЖД, в собственность финской стороне не согласовывался с РЖД, сообщили ТАСС в пресс-службе российского холдинга.

"Переход поездов в собственность финской стороны ОАО "РЖД" не согласовывался", - рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что поезда "Аллегро" были изготовлены специально для маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки и находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd - компании-перевозчика, созданной РЖД и финской VR Group в ноябре 2006 года. Их эксплуатация на маршруте планировалась до 2041 года.

"В марте 2022 года финский государственный железнодорожный оператор VR в одностороннем порядке прекратил курсирование поездов "Аллегро".

Это было сделано в нарушение межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном железнодорожном сообщении от 28 апреля 2015 года и договора между ОАО "Российские железные дороги" и VR о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок от 13 марта 2015 года", - подчеркнули в РЖД.

При этом финская сторона отклоняла неоднократные предложения РЖД возобновить эксплуатацию поездов "Аллегро" в рамках действующих соглашений, в результате их простоя компания Oy Karelian Trains Ltd потеряла источник дохода и не смогла выполнять свои финансовые обязательства.

"Таким образом, неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней", - пояснили в РЖД.

Ранее финская железнодорожная компания VR Group выкупила поезда "Аллегро", принадлежащие совместному предприятию VR и РЖД. Этот шаг, как утверждает компания, обусловлен невыполнением РЖД финансовых обязательств по кредитным гарантиям и налогам для совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd. С 2025 года VR намерена ввести эти поезда в эксплуатацию, чтобы удовлетворить растущий спрос на перевозки внутри Финляндии на дальние расстояния.