Конкурс отечественных брендов АСИ будет ежегодным

Средний рост выручки за 10 месяцев у победителей составил более 50%, сообщили в агентстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Конкурс отечественных брендов, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), планируется сделать ежегодным. Заявки на второй конкурс принимаются до 15 января, сообщили ТАСС в пресс-службе АСИ.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции призвал продвигать региональные бренды РФ и заявил, что присутствие российских брендов на отечественном рынке выросло на 31%.

"Конкурс мы планируем проводить ежегодно и приглашаем всех представителей малого и среднего бизнеса принять самое активное участие. Заявки на второй конкурс принимаем до 15 января. Участники первого конкурса уже показали очень хорошие результаты. Без преувеличения о российских брендах узнала вся страна. Средний рост выручки за 10 месяцев у победителей составил более 50%", - говорится в сообщении.

Один из победителей первого конкурса - разработчик программного обеспечения для среднего и крупного бизнеса PIX Robotics - фиксирует рост продаж на 300% по сравнению с 2022 годом. Создатели бренда VR Concept (программное обеспечения для 3D-визуализации) представили свое решение в Индии и ОАЭ и нашли новых зарубежных партнеров.

Также программы единого "зонтичного" бренда региона реализуются в 47 субъектах РФ. Среди этих программ - "Сахалинский стандарт качества", "Продукция Кавказа", "Сделано в Тульской области", "Сделано на Кубани", "Сделано в Югре!", "Покупай Курганское". Правительство Москвы реализует проект поддержки локальных брендов "Сделано в Москве".

Кроме того, АСИ подготовило на основе лучших региональных практик рекомендации по поддержке и продвижению местных брендов. В этом году такие программы реализуются в 23 субъектах.

О конкурсе

Первый конкурс брендов проводился АСИ и Фондом Росконгресс по поручению президента, задача - поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и способствовать перезагрузке экономической и социальной сфер России. На конкурс поступило порядка 5 тыс. заявок из всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (более 1,4 тыс. заявок), Москва (более 330) и Самарская область (более 230).