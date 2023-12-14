Минсельхоз пообещал обеспечить продбезопасность по семенам в ближайшие два года

Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Продовольственная безопасность России по семенам некоторых культур будет обеспечена в ближайшие два года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"До 2030 года достигнем самообеспеченности семенами сельскохозяйственных культур. Продбезопасность по семенам ряда культур будет обеспечена в ближайшие два года", - сказал Патрушев, слова которого приводит Telegram-канал Минсельхоза России.

Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что продовольственная безопасность России обеспечена, имеющаяся проблема в области селекции решается.

По данным министерства, в 2023 году импорт семян базовых культур уже снизился в два раза. Кроме того, ведется работа по развитию селекции в рамках федеральной научно-технической программы. "В конце декабря подведем итоги отбора проектов по созданию новых сортов и гибридов, а уже в следующем году ожидаем первые результаты", - отметил Патрушев.

Также, по словам министра, поддержка фермеров в настоящее время является неизменным приоритетом. Сейчас фермеры могут получить любую субсидию наравне с крупными холдингами.

Кроме того, для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов дополнительно есть 14 специальных мер поддержки - несколько видов грантов и субсидий, а также возможность получить льготный кредит по ставке до 5% годовых. "По стране создана сеть Центров компетенций, где фермеры могут получить консультации по мерам господдержки, старту и развитию бизнеса, реализации продукции и многим другим вопросам", - рассказал Патрушев.