Росрыболовство назвало Китай, ОАЭ и Бразилию основными направлениями развития экспорта

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков выделил в качестве основных задач необходимость диверсификации экспорта и наращивания взаимодействия между компаниями и представителями загранаппарата Минсельхоза РФ на местах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бразилия, Турция, Алжир, Нигерия и Иран являются приоритетными направлениями для развития поставок рыбной продукции в 2024 году. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков принял участие в рабочей встрече, посвященной развитию экспорта российской рыбной продукции. Среди приоритетных направлений развития поставок в 2024 году Илья Шестаков назвал Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию, Турцию, Алжир, Нигерию, Иран", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что в качестве основных задач Шестаков выделил необходимость диверсификации экспорта и наращивания взаимодействия между компаниями и представителями загранаппарата Минсельхоза РФ на местах.

"На новых рынках возникает очень много вопросов, и там, где у Росрыболовства нет представительств, мы хотели бы, чтобы вы были нашей надежной опорой и помогали и рыбакам, и Росрыболовству, в продвижении интересов. Кроме того, необходима база импортеров рыбной продукции и ключевых игроков в retail и сегменте HoReCa", - рассказал Шестаков, слова которого приводятся в сообщении Росрыболовства.