Самарская область в 2023 году закупила более 40 тыс. доз моновакцины от кори

Жители Самары жаловались президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть проблемы с поставками вакцины уже несколько месяцев

ТАСС, 14 декабря. В Самарской области за счет областного бюджета закупили более 40 тыс. доз моновакцины от кори. На 2023 год утвердили закупку десятков тысяч доз дивакцины и тривакцины, поставка новых партий препаратов ожидается от федерального поставщика. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"В регион поставка вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита по национальному календарю профилактических прививок осуществляется централизованно в рамках федеральных поставок. Всего в 2023 году для Самарской области заявлено и утверждено 26 тыс. доз дивакцины для профилактики кори и паротита, а также более 58 тыс. доз тривакцины для профилактики кори, паротита и краснухи. Поставка 7 тыс. доз тривакцины и 4,7 тыс. доз моновакцины от кори была осуществлена в первом полугодии, ожидается поступление других партий вакцины от федерального поставщика. Также в 2023 году за счет средств областного бюджета было закуплено порядка 44 тыс. доз моновакцины для профилактики кори", - говорится в сообщении.

На совмещенной с прямой линией ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина задали вопрос о поставках вакцин против кори, краснухи и паротита. Жители Самары пожаловались, что в регионе есть проблемы с поставками вакцины уже несколько месяцев.

Путин отметил, что вопрос нехватки вакцин решат в ближайшее время. Глава государства уточнил, что проблема с вакцинами связана с нехваткой куриных яиц, "потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо". Необходимо, чтобы куриные яйца были в достаточном количестве и нужного качества для производства медицинских препаратов, добавил президент.

Он также отметил, что рост заболеваемости корью во всем мире происходит раз в четыре года. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, добавил он. "Миллионы людей к нам переехали с Украины. Но на Украине иммунизация находится на очень низком уровне, находилась. Сейчас, наверное, еще ниже - и это тоже реальная проблема", - подчеркнул глава государства.