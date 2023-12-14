В ЛНР отремонтировали более 500 км линий электропередачи в 2023 году

На эти цели направили более 270 млн рублей

ЛУГАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Энергетики Луганской Народной Республики отремонтировали более 500 км линий электропередачи, сообщило в своем Telegram-канале правительство ЛНР.

"В этом году энергетики сделали большой объем работ по подготовке энергосистемы Луганской Народной Республики к периоду максимальных нагрузок: республиканская сетевая компания произвела ремонт более 500 км линий электропередачи стоимостью более 270 млн рублей. Завершается капитальный ремонт на 45 объектах высоковольтной сети стоимостью более 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Дениса Яроша.

Он добавил, что "завершен капитальный ремонт двух энергоблоков и подготовка Луганской ТЭС к работе в период максимальных нагрузок стоимостью более 2 млрд рублей". "Блоки сегодня уже в работе. Сформирован аварийный резерв стоимостью порядка 600 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Президент России Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что в бюджет страны заложили более 1 трлн рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов, также установлены побратимские связи с городами новых территорий.