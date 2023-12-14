В Узбекистане в 2024 году откроют завод электромобилей

Его запланированный объем производства составит 10 тыс. машин

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Завод по производству электромобилей в Узбекистане запустят в 2024 году, объем производства составит 10 тыс. автомобилей в год. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"Планируется, что в следующем году будет запущен автозавод, способный производить 10 тыс. электромобилей в год", - говорится в сообщении на сайте президента.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас в республике запустили первые проекты по производству электромобилей. "Сегодня ведущие мировые автопроизводители переходят на производство электромобилей. Если отечественные предприятия будут медлить с освоением этой отрасли, в будущем они столкнутся с трудностями в занятии достойного места на рынке", - отмечено в сообщении.

Также в сообщении подчеркнуто, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наладить выпуск комплектующих частей для электромобилей.

По информации пресс-службы, к 2030 году в республике планируют производить до 1 млн легковых автомобилей.

Ранее Мирзиёев сообщал, что в Хорезмской области республики создадут машиностроительный кластер из 30 предприятий по производству автомобилей и электромобилей.