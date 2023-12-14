В Ростовской области увеличили финансирование инициативных проектов до 3 млн рублей

Размер субсидии муниципалитету на реализацию одного проекта не менялся с 2019 года, когда и был принят закон "Об инициативных проектах" в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Финансирование инициативных проектов жителей Ростовской области с 2024 года увеличат на 50% - с 2 до 3 млн рублей. Соответствующие поправки приняли на очередной сессии депутаты регионального парламента.

"Мы увеличиваем с 2 до 3 млн рублей предельный размер субсидии муниципалитету на реализацию одного проекта. Соответственно, на 100 млн рублей будет увеличена общая сумма расходов на эти цели, в 2024 году она достигнет 500 млн рублей. Это один из тех законов, результат работы которого можно увидеть", - сказал журналистам спикер регионального парламента Александр Ищенко.

Закон "Об инициативных проектах" приняли в регионе в 2019 году, и с этого времени размер областной субсидии на реализацию одного инициативного проекта был неизменен и составлял 2 млн рублей. При этом, по официальным данным, инфляция за эти четыре года превысила 40%.

"Мы считаем, что закон об инициативном бюджетировании, который воплощается в губернаторском проекте "Сделаем вместе", очень важен. Он напрямую касается инфраструктурного развития муниципалитетов, и его результат виден в каждой конкретной территории. Новые поправки позволят муниципалитетам, которые работают эффективно, получать еще больше финансовых возможностей на реализацию инициативных проектов граждан", - отметил Ищенко.

В 2024 году инициативные проекты, которых насчитывается 259, будут реализовываться еще по старым правилам, так как они прошли конкурсный отбор в 2023 году. Однако уже 5 февраля 2024 года стартует новый конкурсный отбор, победители которого получат поддержку согласно принятым поправкам.