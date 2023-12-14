В Чувашии вводят запрет на установку новых водоматов из-за отсутствия маркировки продукции

По словам главы Минсельхоза республики Сергея Артамонова, стоимость такой продукции дешевле, чем у производителей, выполняющих все условия

ЧЕБОКСАРЫ, 14 декабря. /ТАСС/. Установка новых водоматов временно приостанавливается в Чувашии, так как повсеместно появляется продукция без маркировки. Об этом заявил глава реcпублики Олег Николаев, говорится в сообщении его пресс-службы по итогам заседания координационного совета по защите прав потребителей региона.

"Есть предложение обратить внимание на водоматы. Правильным будет наложить мораторий на их дополнительное размещение, пока не разберемся с их интеграцией в систему маркирования. На сегодняшний день нет такого порядка. А пока приостанавливаем установку новых [водоматов]", - цитируют в сообщении Николаева.

По его словам, нужно изучить и сделать выводы по действующим водоматам до конца февраля. "В Чувашии повсеместно начинают устанавливаться водоматы, которые не маркируют продукцию, не приобретают QR-коды, не устанавливают маркировочное оборудование, в связи с чем стоимость такой продукции дешевле (4 рубля за литр), чем у производителей, выполняющих все вышеуказанные условия (10 рублей за литр)", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона - главы Минсельхоза республики Сергея Артамонова.

В национальной системе "Честный знак" зарегистрировано 12 чувашских производителей напитков, в том числе воды. Власти добавляют, что введение маркировки повлияло на индексы производства: объем производства минеральных упакованных, питьевых вод до введения маркировки достигал 109%, после маркировки в 2022 году упал на 12,4% и составил 96,6%, в 2023 году производство стало расти.