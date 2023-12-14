Глава Поморья предложил создать единую программу поддержки региональных брендов

По мнению Александра Цыбульского, ее нужно сформулировать на уровне Минэкономразвития

АРХАНГЕЛЬСК, 14 декабря. /ТАСС/. Создание федеральной программы поддержки региональных брендов помогло бы их развитию и продвижению. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции призвал продвигать региональные бренды и заявил, что присутствие российских брендов на отечественном рынке выросло на 31%.

"Если бы была единая программа, единое методическое сопровождение такой деятельности, например сформулированное на уровне Минэкономразвития, то это бы дало определенный толчок данному институту. Пока же каждый регион справляется с такими задачами самостоятельно - кто-то лучше, кто-то хуже. Также на базе Минэка можно консолидировать лучшие региональные практики и наработки, обмениваться опытом. Мы со своей стороны поделимся всем, что у нас есть. Благодарен президенту России за поддержку идеи развития региональных брендов и продвижения их на общероссийский и международные рынки", - сказал Цыбульский.

Пять предприятий Архангельской области входят в топ лучших брендов России. Например, "Малыш и листик" (производство одежды для недоношенных детей), "Вельский гостинец" (производство иван-чая), "Русская кукольная мануфактура "Черепанова и партнеры". "Считаю важным на уровне регионов популяризировать среди молодежи возможность регистрировать и использовать товарные знаки с указанием региона, наименования мест происхождения товара, географическими указаниями. Для этого нужно информировать и оказывать консультационные услуги по тематике региональных брендов, например в центрах поддержки малого бизнеса в российских субъектах", - добавил губернатор.

Он считает, что Международная выставка-форум "Россия", которая проходит до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве, могла бы стать хорошей стартовой площадкой для обмена опытом и формирования единых практик и стандартов продвижения региональных брендов при поддержке правительства России. "Продвижение региональных брендов может стать дополнительным стимулом для развития субъектов России. Это не только позволит сохранить уникальные региональные производства, но и обеспечит рост доходов в бюджеты всех уровней, в первую очередь в местную казну", - сказал Цыбульский.