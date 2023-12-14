В Британии готовы вводить санкции против компаний из ЕС за экспорт технологий в РФ

Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что необходимо "делать все возможное, чтобы остановить российскую военную машину"

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании допускает возможность введения санкций в отношении компаний из стран Евросоюза, которые продолжают экспортировать технологическую продукцию в Россию. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

"Если бы мы думали, что компании из стран ЕС продают товары в Россию, то мы бы ввели против них санкции. Было досадно вводить ограничения против турецких компаний, поскольку Турция - наш союзник по НАТО, но мы должны делать все возможное, чтобы остановить российскую военную машину", - указал Кэмерон, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента.

В антироссийском санкционном списке британских властей находятся три турецкие компании - Azu International и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi, занимающиеся поставками компьютерных компонентов и технологий для оборонного сектора, а также Smart Trading Limited Sti, которая экспортирует в РФ западную электронику. Кроме того, Великобритания вводила рестрикции в отношении компаний из Китая, Ирана, ОАЭ, Сербии и Узбекистана, которые поставляют продукцию в Россию. В черном списке также значится кипрская фирма Meritservus HC Limited, якобы имеющая отношение к находящемуся под санкциями предпринимателю Роману Абрамовичу.