В Вологодской области намерены вдвое увеличить площадь вовлеченных в оборот сельхозземель

По словам врио губернатора региона Георгия Филимонова, пашня должна не зарастать, а работать для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны

ТАСС, 14 декабря. В Вологодской области намерены увеличить площадь вовлеченных в оборот неиспользуемых сельхозземель в два раза - с нынешних 5 тыс. га до 10 тыс. га, заявил врио губернатора региона Георгий Филимонов.

"Важный элемент развития - введение в оборот неиспользуемой земли сельскохозяйственного назначения. На следующий год поставили для себя задачу достичь отметки в 10 тыс. га. Будем предоставлять участки из госсобственности и изымать их у нерадивых владельцев - пашня должна работать, а не зарастать, это вопрос обеспечения продовольственной безопасности региона и всей страны. Тем более что желающих трудиться в сельском хозяйстве у нас хватает, востребованность в площадях есть", - привела пресс-служба слова Филимонова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в 2023 году вовлечено 5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель.

По словам Филимонова, в регионе действуют 34 меры господдержки сельхозтоваропроизводителей - 16 федеральных и 18 региональных. Особое внимание уделяют восстановлению плодородия почв, гидромелиоративным работам. Вырабатывают новые решения для привлечения специалистов на сельские территории. "Разрабатываем программы модернизации пищевой промышленности, снижению импортозависимости от поставок технологического оборудования и комплектующих. Изготовление, поставку и монтаж оборудования все чаще выполняют вологодские предприятия. Вологодчина обладает огромным, но не в полной мере раскрытым аграрным потенциалом. 25 стран покупает продукцию нашего АПК, но мы можем и должны - делать больше и лучше", - добавил Филимонов. Ранее он сообщал, что в 2023 году поддержка регионального АПК составит 4 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Как отметил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая "сработала с большим плюсом" в этом году, заслуживают одобрения. Есть за что критиковать в связи с отсутствием необходимого количества яйца куриного и мяса птицы, но в целом результаты отрасли заслуживают хорошей оценки, сказал глава государства.

Вологодская область входит в число первых 30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, основное направление - животноводство. Аграрии полностью обеспечивают потребности региона в молоке и молокопродуктах, яйце и картофеле. Производство молока превышает емкость рынка области в 1,6 раза, молочная продукция поставляется в 60 регионов страны и за рубеж.