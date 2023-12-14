Мишустин продлил полномочия главы "Единого заказчика" Карена Оганесяна

Он будет исполнять свои обязанности еще три года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин продлил полномочия генерального директора публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карена Оганесяна до декабря 2026 года. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Оганесяна Карена Гаспаровича генеральным директором публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" сроком на три года", - сказано в документе.

Оганесян получил эту должность в январе 2021 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя департамента строительства Москвы.